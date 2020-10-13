Antalya'da 60 litre etil alkol ile 2 litre sahte içki ele geçirildi
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 60 litre etil alkol ile 2 litre sahte içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen operasyonda, 60 litre etil alkol ve 2 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.