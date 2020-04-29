  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya’da 4 aydır yaşadığı araçta ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde tamir için bekleyen kamyonette 4 aydır yaşayan şahıs, ölü bulundu.

2020-04-29 12:54:38 -
Antalya’da 4 aydır yaşadığı araçta ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde tamir için bekleyen kamyonette 4 aydır yaşayan şahıs, ölü bulundu. Polis, yanında duran araçlar nedeniyle kapısını açamadığı kamyoneti iterek yola çıkardı.


Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Manavgat Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sanayi sitesi yan yolda tamir için bekleyen 07 LB 639 plakalı kamyonet içerisinde bir şahsın hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. Şahısta hareket belirtisi olmayınca ise sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri, yanında duran araçlar nedeniyle kapısını açamadığı kamyoneti iterek yola çıkardıktan sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede şahsın, 43 yaşındaki Orhan Barut olduğu belirlendi.


Barut’un cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Orhan Barut’un yaklaşık 9 yıl önce Mersin’den Manavgat’a geldiği, Kum yolu üzerinde Manavgat ırmak kenarında bulunan tersanelerde gündelik yevmiyeli işçi olarak çalıştığı, yaklaşık 4 aydır da kamyonette yaşadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı