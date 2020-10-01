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Aktüel Antalya'da 3 kilogram esrar ele geçirildi
Aktüel

Antalya'da 3 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:29:54 -
Antalya'da 3 kilogram esrar ele geçirildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kilo 380 gram esrar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Serik Narkotik Grup Amirliği ekiplerince K.Ç'nin Belek Mahallesi'ndeki ikametinde arama yapıldı.

Aramada 3 kilo 380 gram esrar ve hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan K.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.


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