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Aktüel Antalya'da 2 bin 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Aktüel

Antalya'da 2 bin 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Antalya'da 3 ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik olarak 2 bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 10:47:00 -
Antalya'da 2 bin 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde belirlenen yaklaşık 200 adrese 2 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekipleri ve narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda polis helikopteri de havadan destek verdi.

Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bazı şüphelilerin olası polis baskınlarını tespit etmek için evlerinin ve bahçelerinin çeşitli yerlerine güvenlik kameraları koyduğu, bazı şüphelilerin ise evlerin giriş kapısına pitbull cinsi köpekler bağladıkları görüldü.

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