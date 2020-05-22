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Antalya’da 15 sokağı içine alan karantina bölgesinde kuş uçurtulmuyor

Antalya’nın Serik ilçesinde 15 sokağı içine alan karantina bölgesine soğan, patates, domates ve salatalık gibi gıda yardımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:22:37 -
Antalya’da 15 sokağı içine alan karantina bölgesinde kuş uçurtulmuyor

Antalya’nın Serik ilçesinde 15 sokağı içine alan karantina bölgesine soğan, patates, domates ve salatalık gibi gıda yardımı yapıldı.


Antalya’nın Serik ilçesinde Merkez Mahallesi 2098 sokakta yaşayan ve Antalya’da karantina altında bulunan Yeşildere mahallesinde söz kesimi törenine katıldıkları belirlenen iki kadına yapılan testte Korona virüsü tespit edildi. Testin pozitif çıkmasının ardından söz konusu iki kişiyle yakın temasta bulunduğu belirlenen 28 kişiye daha Serik Devlet Hastanesi’nde test yapıldı. 10 kişide testinin pozitif çıkmasının ardından korona virüs testi pozitif olan hasta sayısı 12’ye yükseldi. Bunun üzerine Serik İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar sonrası testi pozitif çıkan 12 kişinin ikamet ettiği alanların da bulunduğu Merkez Mahallesindeki 15 sokak karantina altına alındı. Kararın ardından Serik Belediyesi ekipleri mahalle etrafında bariyer ile güvenlik şeridi oluşturdu.


Vatandaşların ihtiyaçları Serik Belediyesi ve Vefa Sosyal destek gurupları tarafından karşılanıyor. Hayırsever destekli Serik Belediyesi tarafından karantina bölgesine 2 ton soğan ve patates, birer ton domates, biber, kavun, karpuz ve salatalık dağıtıldı.

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