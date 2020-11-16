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Aktüel Antalya Büyükşehir Belediyesindeki "yetki" tartışması
Aktüel

Antalya Büyükşehir Belediyesindeki "yetki" tartışması

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar: - "Cuma günü kamuoyuna düşen 'e-imza ile Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu'nun görevden alınması' ile ilgili belgenin, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen kararla 'usulsüz ve hukuksuz' olduğu saptanmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:20:39 -
Antalya Büyükşehir Belediyesindeki "yetki" tartışması

ANTALYA (AA) - CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, teşkilat olarak Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu'nun yanında olduklarını bildirdi.

Bayar, büyükşehir belediyesinde yaşanan "yetki" tartışmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Başkanvekili Hacıarifoğlu'nun görevinin başında olduğunu aktaran Bayar, "Cuma günü kamuoyuna düşen 'e-imza ile Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu'nun görevden alınması' ile ilgili belgenin, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen kararla 'usulsüz ve hukuksuz' olduğu saptanmıştır." ifadesini kullandı.

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis grubunun gündemi değerlendirmek üzere il başkanlığında olağanüstü toplandığını aktaran Bayar, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız Muhittin Böcek görevinin başına dönene kadar görevine devam edecek olan Hacıarifoğlu'nun, CHP Antalya örgütlerimiz, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz ile yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz."




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