  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya Büyükşehir Belediyesi, 81 ildeki 81 okula muz gönderdi
Aktüel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 81 ildeki 81 okula muz gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 12:35:25 -
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 81 ildeki 81 okula muz gönderdi

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için 81 ildeki 81 okula muz gönderdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "ilk teneffüs" tweetine, "Biz de 81 ilde 81 okulumuza muz göndereceğiz" yanıtını vermesi üzerine çalışma gerçekleştirildi.

Toptancı halinde özenle hazırlanıp paketlenen muzlar, Türkiye'nin 81 ilindeki okullarda okuyan öğrencilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Muz paketlerinin içinde Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adıyla yazılan "Yeni eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dilerim. Maske takmayı ve bolca meyve tüketmeyi lütfen unutmayalım. Sevgilerimle." mesajı da yer aldı.

Belediye ekipleri, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 491 okulda yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf 60 bin öğrenciye meyve ikram etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan ile kıyaslayıp Türkiye'yi tercih ettiler
Ekonomi

Yunanistan ile kıyaslayıp Türkiye'yi tercih ettiler

Avrupa'da koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle İngiliz turistler sonbahar tatil tercihlerini Türkiye'den yana kullandı. Turistler..
Kuruluş Osman'ın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı
Medya

Kuruluş Osman'ın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı

Yeni sezonu merakla beklenen Kuruluş Osman’ın 2. Fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmandaki savaş sahnesi büyük beğeni topladı...
Miçotakis geri bastı! 'Türkiye' açıklaması
Dünya

Miçotakis geri bastı! 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin, "diplomasiye şans verilmesi" çağrısı yaptı.

Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı