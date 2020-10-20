Annesinin sırtında taşıyarak okuttuğu bedensel engelli genç üniversiteli oldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da, fedakar annesinin yıllarca sırtında okula taşıdığı doğuştan bedensel engelli Abdullah Akyıldız'ın üniversite hayali gerçek oldu.

Sandıklı ilçesinde yaşayan Akyıldız ailesinin iki çocuğundan biri olan 20 yaşındaki Abdullah, doğuştan kas hastalığı nedeniyle bedensel engelli kaldı.

Babasının yoğun işleri nedeniyle daha çok annesinin ilgilendiği Abdullah, annesi Birdane Akyıldız'ın sırtında okula taşıması sayesinde ilkokulu başarıyla bitirdi.

Devletin verdiği akülü araç sayesinde ortaokul ve liseye giderken az da olsa rahatlayan genç, hem okuldaki hem de apartmanlarındaki katları annesinin sırtında inip çıktı.

Hayali olan üniversiteye, Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünü kazanarak ulaşan Abdullah Akyıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle henüz okuluna kavuşamadı.

- Anadolu imam hatip lisesini birincilikle bitirdi

Anne Birdane Akyıldız, AA muhabirine, doğuştan engelli olan oğlunun okuma isteğini kırmamak için fedakarlık yaptığını, çok emek verdiğini söyledi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle tekerlekli sandalye alamadıkları için oğlunu sırtında okula getirip götürmeye başladığını ifade eden Akyıldız, "Çok zorluk yaşadık. Devletimizden Allah razı olsun bir akülü aracımız oldu. Ancak evim üçüncü katta olduğu için okuldan geldikten sonra oğlumu yine sırtımda taşıyorum." dedi.

Akyıldız, engelli olduğu için "okumaz" denilen oğlu için tüm engelleri aştığının altını çizerek çocuğunun da bu emeklerinin karşılığını fazlasıyla verdiğini ifade etti. Oğlunun Anadolu imam hatip lisesini okul birincisi olarak bitirdiğini, onun okuma azmiyle gurur duyduğunu aktaran Akyıldız, şöyle konuştu:

"Oğlumu, zorluklarla okuttum. Okulda bile sınıfları iki ya da üçüncü katta olduğu için yine hep sırtımda çıkardım. Azmi nedeniyle çok ödül aldı. Bana bile ödül aldırdı. Görmediğim şeyleri evladımdan gördüm. Allah razı olsun. Ben ağlasam bile 'Anne ben böyleyim diye üzülme' diyerek bana çok destek oldu."

Akyıldız, oğlunun çok çalışkan olduğunu, onun sayesinde bilmediği şeyleri dahi öğrendiğini vurgulayarak "Üniversiteyi kazanmasından da çok mutluyum. Çocuğumla hep gurur duydum. Okumasa bile gurur duyardım ama okuduğu için daha çok gurur duyuyorum çünkü çok emek verdim, sırtımda taşıdım ama karşılığına da verdi." diye konuştu.

- "Annem okula getirip götürüyordu"

Abdullah Akyıldız da üniversiteyi kazanma hayaliyle büyüdüğünü belirtti. Çocukluğundan beri bilgisayara karşı hep ilgisi olduğunu ifade eden Akyıldız, şunları kaydetti:

"Ailem bana çok destek oldu. Onların sayesinde bu yolda yürümeye başladım. Bilgisayar mühendisliği bölümünü istiyordum ama bilgisayar programcılığını kazandım. İki yıl sonra bilgisayar programcılığından dikey geçiş yapıp 4 yıllık bölümü tamamlayacağım inşallah. Daha sonra da yüksek lisans yapmayı hedefliyorum. Böyle hayallerim var. İlkokulda başarılıydım ama lisede daha çok başarılı oldum. Okula hep annem getirip götürüyordu. Annemin desteğiyle bu yerlere geldim."

