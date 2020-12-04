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Teknoloji Annesinin doğduğu tarihte dondurulan embriyo, 28 yıl sonra dünyaya geldi
Teknoloji

Annesinin doğduğu tarihte dondurulan embriyo, 28 yıl sonra dünyaya geldi

ABD'de 28 yaşındaki Tina Gibson, tam 28 yıl önce dondurulan bir embriyodan hamile kalarak bir kız çocuğu doğurdu. Gibson, bu doğumla önceden de elinde bulundurduğu bir dünya rekorunu geliştirmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 08:32:00 -
Annesinin doğduğu tarihte dondurulan embriyo, 28 yıl sonra dünyaya geldi

Teknoloji geliştikçe insanlar için yeni yolların da önü açılıyor. Bunun örneklerinden biri de ABD'nin Tennessee eyaletinde gerçekleşti. 28 yaşındaki bir kadın, tam 28 yıl önce dondurulan bir embriyoyla hamile kalıp bebek doğurdu. 25 Kasım 1992 doğumlu Tina Gibson, ilk olarak 2017'de 25 yıl önce dondurulmuş bir embriyodan hamile kalmış ve Emma isimli bir bebek dünyaya gelmişti. Şu anda 3 yaşında olan sağlıklı Emma dondurulduğunda, annesinin doğumuna daha 1,5 ay vardı.

Dondurulmuş 25 yıllık bir embriyodan bebek doğurarak bir dünya rekoruna sahip olan Tina Gibson, şimdi de 28 yaşındaki bir embriyodan çocuk sahibi oldu. Yaklaşık 1 ay önce doğan Molly Everette Gibson bebek, son derece sağlıklı ve "dünyada embriyosu en yaşlı insan" rekorunu ablasının elinden almış durumda.

İki bebek de annesinin doğduğu yıl donduruldu

İşin ilginçleşmeye başlayan tarafı ise Tina Gibson'ın doğurduğu iki bebeğin de kendisi doğmadan 1,5 ay önce dondurulmuş olması. Yani iki bebek de o dönem dondurulmadan doğmuş olsaydı şu anda Tina'dan sadece 7 - 8 ay kadar küçük olacaklardı.

ABD'de Ulusal Embriyo Bağış Merkezi adlı bir kuruluştan alınan embriyolarla iki çocuk dünyaya getiren Tina ve Ben Gibson çifti, bir taraftan bakınca kendileriyle yaşıt olan iki güzel bebeğe sahipler. Gibson çiftinin iki güzel çocuğu, aynı zamanda uzun süre önce dondurulmuş embriyoların yaşayabilirliği hakkında da önemli bilgiler verdi. İki bebeğin de yaşamlarının devamında mutlu bir hayat geçirmelerini diliyoruz.

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