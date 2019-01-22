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Annesini boğup drenaj çukuruna atmıştı! Anne katili için karar verildi

Eskişehir'de annesini boğarak öldürdükten sonra cesedini drenaj borusuna atan zanlının yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, anne katili zanlıyı, müebbet hapis cezasına çarptırdı.

22 Ocak 2019 Salı 14:12
Annesini boğup drenaj çukuruna atmıştı! Anne katili için karar verildi

Eskişehir'de 11 yıl önce kaybolan, yapılan araştırmalar sonucu öldürülüp drenaj borusuna atıldığı belirlenen Gülsüm Ç. cinayeti ile ilgili yargılanan oğlu İlhan Ç. müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar İlhan B. (39) ve İlhan Ç. ile avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar tahliye ve beraatlerini talep etti. Sanık İlhan Ç., “İlhan B.’nin hiç bir suçu yoktur. Beni zorladıkları için suçu onun üzerine atıp şikâyetçi oldum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İlhan B.’nin beraatına karar verirken, İlhan Ç.’yi ise ‘nitelikli kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay 2007 yılında Eskişehir’de yaşanmıştı. Annesi Gülsüm Ç.’den haber alamadığını belirten 63 yaşındaki İlhan Ç., polis ekiplerine ihbarda bulunarak, annesi eski arkadaşı İlhan B.’nin (38) öldürebileceğinden şüphelendiğini belirtmişti. 30 Mayıs 2017’de ihbarı değerlendiren ekipler gözaltına aldıkları İlhan B.’yi ifadesinin alınmasının ardından delil bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri dosyanın incelemesini sürdürdü. Ekipler, annesinin ölümünde oğlunun da bağlantısının olabileceği ihtimali üzerinde dururken, yapılan çalışma sonrasında İ.Ç. ve arkadaşı İlhan B.’yi ek delillerle savcılık talimatı üzerine polis ekipleri yeniden gözaltına aldı.

Yapılan sorgu sonrasında şüphelilerin yaşadığı çarpık ilişkiye şahit olduğu, bundan dolayı yaşlı kadın oğlunun gözü önünde İlhan B. tarafından boğarak öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. Cesedin ise 10 yıl önce Eskişehir-Seyitgazi karayolu Taşlık mevkiine bir drenaj borusuna gömüldüğünü belirleyen ekipler, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından İ.Ç.’in annesinin gömüldüğü yeri göstermesi üzerine kazı yapmıştı. Kazı sonrasında insan iskeleti ve kırmızı bez parçaları bulundu. Zanlılar, İlhan B. ve İlhan Ç. emniyetteki sorgularının ardından tutuklanarak Eskişehir H Tipi Ceza evine gönderilmişti.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:12
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