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Gündem Annesi şehit, babasından haber alınamıyor! Filistinli küçük çocuk 6 aylık kardeşine bakıyor
Gündem

Annesi şehit, babasından haber alınamıyor! Filistinli küçük çocuk 6 aylık kardeşine bakıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-31 01:08:00 - 2024-01-31 01:21:23

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu annesini kaybeden ve babasından haber alınamayan 14 yaşındaki Filistinli Muhammed, 6 aylık kardeşinin sorumluluğunu üstlendi.

Gazzeli Muhammed, anlattıklarıyla sosyal medyada gündem oldu.

14 yaşındaki Gazzeli genç, 6 aylık kardeşine hem annelik hem de babalık yapıyor.

Muhammed annesinin saldırıların 100. gününde şehit olduğunu söyledi.

Babasından ise haber alınamadığını ifade eden Muhammed, "O 100 günde annemden her şeyi öğrendim. Kardeşime şimdi ben bakıyorum" dedi.

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