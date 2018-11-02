Annenin ve bebeğin sağlığı emzirmekte

Tek öğünde, her iki göğüsten de azar azar emzirilen bebekler, yağlı "sonsüt"ü alamadıkları için doymazlar.



Bebeğinizi dünyaya geldiği ilk 4, mümkünse 6 ayında sadece emziriniz. Bu dönemde onun yararlanabileceği tek besin anne sütü.. Suya dahi ihtiyacı yok.. Bu dönemde diğer gıdaların hiçbiri anne sütünün yerini tutamaz. Ancak 6 aydan sonra mutlaka uygun ek gıda başlayınız. Bu arada bebeğiniz iki yaşına gelene kadar emziriniz.

Bebeğinizi doğumdan hemen sonra, henüz çıplakken göğsünüze konmalıdır. Oluşacak ten, ısı, koku teması bebeğinizle aranızda müthiş bir “bağ” kurar.

Bebeğinizi yine doğumdan hemen sonra, bu mümkün değil ise en geç yarım saat içerisinde emzirmeye başlayınız. Bebeğin emmeye en istekli olduğu bu dönemdir. Yoksa bebek uzunca bir süre emmeye isteksizlik gösterecek ve ilk emzirme çok gecikecektir.

Sezeryanla doğum yapan anneler ise kendilerine gelir gelmez hemşire yardımı ile bebeklerini emzirebilirler.

Bebeğinizi ilk defa emzirdiğinizde gelen süt (ağız) adı verilen koyu kıvamlı bir süt olup az miktardadır. Bu sütün yaradılış görevi bebeğinizi enfeksiyondan korumak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğu için bir damlasının dahi ziyan edilmemesi gerekir.

Sütünüzün bol olmasını sağlayan en önemli faktör bebeğinizin emmesidir. Bebeğiniz bir memeden ne kadar çok emerse o memede o kadar sütünüz olacaktır. Bebeğinizi anne memesini her aradığında gece veya gündüz sık sık emzirin. Emzirmek için onun ağlamaya başlamasını beklemeyin. Bebekle aynı odada yatmanız, onu, her istediğinde emzirmenizi ve böylece sütünüzün bol olmasını sağlar.



Bebeğinizi bir göğsünüzdeki süt bitene kadar aynı memeden emzirmelisiniz. Önce önsüt adı verilen bol sulu süt gelir. Emmeye devam ettikçe süt giderek koyulaşır ve bu sonsüt onun doymasını ve memeyi kendiliğinden bırakmasını sağlar. Onun için her öğünde tek bir memeden emziriniz. Bir sonraki öğünde ise diğer memeden emzirin. Aynı öğünde, her iki memeden de azar azar emzirilen bebekler yağlı sonsütü alamadıkları için doymazlar. Emzirmeden önce bebeğinize şekerli su veya süt gibi başka hiçbir şey vermeyiniz.

Bebeğim hiç doymuyor; ya obez olursa? demeyin, sakinleştirmek için de emzirin

Ağlamak, bebeklerin dünya ile kurdukları ilk iletişim şeklidir. Bebeğin her ağlaması onun bir sıkıntısı olduğunu ifade etmediği gibi hiç ağlamaması da bir belirti olabilir. Sürekli ağlayan bir bebeği sakinleştirmenin en önemi yolu ise onu düzenli emzirmektir.

Bebekler için ağlamak gülmekten önce gelir. Yeni doğan bir bebek her isteğini ağlayarak ifade edebilir. Bebeğin her ağlaması, mutlaka bir sıkıntısı olduğu anlamına gelmez. Bu durum aileyi tedirgin etmekle birlikte tıbbi açıdan bakıldığında ağlamayan bir bebek iletişim de kurmayan bir bebek anlamına gelir.

Bebeklerin 0-6 ay arası özellikle ilk 3 ayda her ağladığında bebeğin emzirilmesi hem bebeği sakinleştirir hem de anne sütü üretimini artırır. Anne sütü alan bebeklerde beslenmeye saat düzenlemesi yapılması, ilk 3 ay için uygun değildir. Bebekler ilk 3 ay zaten annesi ile kendisini aynı canlı olarak görür. Yani farklı bir birey olduğunun farkında değildir. Beslenme ihtiyacı olduğunda da bunu geciktirmek yani her istediğinde bebeği emzirmemek bebekte anneye güven sarsıcı bir etki yapar.

Sakin konuşun. Ağlayan bir bebekle mutlaka yumuşak bir tonda konuşulmalıdır. Daha önceden alışık olduğu için anne veya babasının sesi, bebek için sakinleştirici etki yapar. Televizyon ve bilgisayar ekranları ise bebekler üzerine negatif etki yapar. Konuşma ve davranış üzerine de olumsuz etkileri olduğu için 2 yaş sonuna kadar çocukları televizyondan uzak tutmak gerekir.

Emzikli annenin beslenmesi

Emzirme anneler için kilo vermenin en hızlı ve sağlıklı yollarından birisi olarak görülüyor. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rahmi Örs, ''Anneler, hamilelik döneminde aldıkları kiloları verebilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bebeğini emziren anneler, hamilelik döneminde aldıkları kiloları daha hızlı bir şekilde verebiliyor.



Bu yöntem kilo vermenin en hızlı ve sağlıklı yollarından birisidir. Ayrıca emzirme, doğumdan sonra annenin daha çabuk iyileşmesini sağlıyor. Emziren annelerde meme kanseri, yumurtalık kanseri daha az görülüyor; daha az idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorlar, tip 2 şeker hastalığı riski de azalıyor. Emziren annelerin psikolojik durumu daha iyi oluyor, doğum sonrası depresyon gibi problemler daha az görülüyor'' dedi.

Örs, emziren annenin özel bir beslenme programına girmesine gerek olmadığını, anne sütü alan bebeğin özellikle ilk altı ayda suya bile ihtiyaç duymayacağını sözlerine ekledi. Anne için ise şöyle bir program tavsiye ediliyor:

KAHVALTI: 1 su bardağı süt, 1 yumurta 1 kibrit kutusu kadar peynir 4-5 zeytin, 1-2 ince dilim ekmek, 1 meyve veya domates-salatalık..

ARA ÖĞÜN: Meyve, süt..

ÖĞLE: 1 porsiyon etli sebze yemeği, 1 porsiyon pilav veya makarna, 1 kase yoğurt veya ayran, 1 ince dilim ekmek, salata, meyve..

ARA ÖĞÜN: 1 kibrit kutusu kadar peynir, 1-2 ince dilim ekmek, meyve..

AKŞAM: Tarhana, mercimek, sebze veya yoğurtlu çorbalardan biri. 1-2 ince dilim ekmek, 2-3 yumurta kadar et (balık, tavuk) veya kıymalı sebze yemeği. 1 porsiyon zeytinyağlı sebze yemeği, salata, 1 kase yoğurt veya sütlü tatlı..

GECE: Meyve, süt veya sütlü tatlı..

Ayrıca yemek aralarında ıhlamur, nane, papatya gibi bitki çayları, az şekerli limonata ve komposto içilebilir.