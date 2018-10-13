Annelik kadının genlerinde yaradılıştan var

Kadın beynindeki ve yüreğindeki haritaya uygun olarak yuva kurmaya yöneliyor. Bulduğuna inandığı bir eş ile de evleniyor ve ailesini kuruyor. Bu hayat seyri, onda ana karnında iken başlatılıyor. Çocukluğunda bebekleriyle ve arkadaşlarıyla evcilik oynarken, evlendikten sonra da yavrularını büyütme çabasıyla devam ediyor. Araştırmalar, annelik programının son nefese kadar devam ettiğini ortaya koyuyor. Kadın ileri yaşlarında değil sadece kendi çocukları, yakın çevresinin çocuklarının da yuva kurması için hiç küllenmeyen bir hevesle çaba sarfediyor.

Kadınlar aynı zamanda eşlerinin aynı hassasiyetle kendilerine yeterince ilgi göstermediğinden yakınıyorlar. Kocaların bu duyguyu tam olarak kavrayamamaktan dolayı kendini tamamen işine vermesi, kadını “yaradılış hikmetine uygun çabasında” yalnız kaldığı hissi ile mutsuz ediyor.

Her kadının

X kromozomu değişik...

Kadınların X kromozomlarındaki genlerin erkeklerinkinden daha farklı hareket ettiği tespit edildi. Bunun, cinsiyetler arasındaki biyolojik farklılıkların açıklanmasına yardım edebileceği belirtiliyor. Kadınların X kromozomundaki bazı genlerde görülen farklı faaliyet seviyesi, erkeklerde görülmüyor. Üstelik bu faaliyet seviyesi, bir kadından diğerine de değişiklik gösteriyor. ABD'deki Duke Üniversitesi'de öğretim görevlisi olan Huntington Willard ile Pennsylvania Üniversitesi'nden Laura Carrel, yaptıkları araştırmada, kadınların X kromozomundaki bazı genlerde görülen farklı faaliyet seviyesinin erkeklerde görülmedi. Araştırma sonuçlarının, kadınların bazı proteinlere, hastalıkta ve sağlıkta cinsiyetler arasında farklılıklarda rol oynayacak biçimde erkeklerden daha yüksek dozlarda sahip olduğu anlamına geldiği belirtiliyor.