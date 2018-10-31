Anneliği ıskalayanlar, yaşlandıkça pişmanlığın acısıyla kavruluyor!



Bebeğiniz birçok şeyi sizi izleyerek öğrenir. Siz de anneliği ona bakarak tadar, kokusuyla içinize sindirir huzur bulursunuz. Bu fırsatı iş-güç gerekçeleriyle bir ıskaladınız mı, artık ileri yaşlarda pişmanlığın acısıyla kavrulur durursunuz. İşhayatı sadece sağlığınızı gençliğinizi sömürüp elinizden almakla kalmaz, "annelik duygusunun hazzını" bir daha ebediyyen tadamamak üzere çalar sizden. Yavrunuzdan ise "anne şefkatini, anne kokusunu.." Vakit varken evinize dönmelisiniz. Evinize dönmeli ve ona iyi örnek olmalısınız. Bebeğinizle doya doya konuşmak konuşmak en önemli şeydir. Kimse onunla konuşmazsa konuşmayı öğrenemez. Dolayısıyla iletişim kurmayı beceremez.

1. Bebeğinizle konuşma şekliniz diğerlerinden farklıdır ve bebeğiniz de konuşmayı sizin sözlerinizden öğrenir. Beyin gelişimine sizin anne/baba şefkati dolu sözleriniz gerekir.

2. Ona şarkılar söyleyin. Bebeğinizle şarkılar söyler, güler, şakalaşırsanız çocuklarınız daha erken konuşur. Çocuğunuzu uyuturken ona ninni söyleyin. Bu hem bebeğinizin daha rahat uyumasını, hem de tekrar ile kelime hazinesini geliştirmesine yardımcı olur.

3. Nesneleri anlatın. Ona bazı nesneleri isimlendirip tarif edin, diğer nesnelerle karşılaştırın, ne işe yaradıklarını açıklayın. Sizi pür dikkat dinlediğini fark edeceksiniz!

4. Arka plandan gelen sesleri kesin. Televizyon ya da radyonun sesi iletişiminizi engeller.

5. Konuşurken bütün dikkatinizi ona verin. Sırtınızı dönmeyin, diz çöküp göz teması kurun.

6. Ona bir şeyler okuyun. Okumak, dilini öğrenmesini sağlar, algılarını, dikkat genişliğini artırır. Bu yüzden kitapları hayatınızın bir parçası haline getirin. Uyuturken mutlaka okuyun. Çocuğunuzun ilgisini çekmeye başladığında harflerin şekillerini göstererek okuyun, böylece bazı çocuklar okumayı 3 yaşından itibaren öğrenebilir.

7. Matematik yeteneğine sahip olmasında daha çok ailelerin kitaplar ve iletişimle sağladığı öğrenme önemli bir rol oynar. Bazı şeyleri parçalara bölerek sayıları öğretin. Yiyecekleri küçük parçalara ayırın ve o parçaları çocuğunuzla birlikte sayın.

8. Bırakın boyasın. Çocuklarınızın boya kalemleri ve oyun hamurlarıyla vakit geçirmesine engel olmayın çünkü bunlar el becerilerini artırır ve bir şekilde kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur.

9. Mutlaka takdir edin. Yaptıklarına iltifat edin ve onları herkesin görebileceği bir duvara asın.

10. Büyük küçük gibi niceliklerden bahsedin. "Masadaki tabakları sayabilir misin?" "Büyük olanı mı yoksa küçük olanı mı istersin?" gibi sorularla başlayabilirsiniz.

11. Televizyonu, tablet ve akıllı telefonları asla bir bebek bakıcısı gibi kullanmayın.

12. Anne sütüyle besleyin. Bebeğiniz en az 6 aylık olana dek onu emzirin. 2 yaşına kadar emzirirseniz; onun bağışıklık sistemini güçlendirir, gelecekteki muhtemel hastalıklara karşı direncini artırmış olursunuz. Kendi sağlığınıza da sağlık katarsınız..

Böyle bırak git bakalım.. Yıllar sonra gözlerin nemli, ah vah edersin ama, iş işten geçmiş olur..