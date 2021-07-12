Anneler, HDP ve PKK’ya bir darbe daha vurdu! Kandil aciz kaldı

Hasan Eğrigöz Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır anneleri ziyareti sırasında, 14 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Songül’ün güvenlik güçlerine teslim olduğu müjdesini bizzat Cumhurbaşkanı’ndan alan anne Fatma Akkuş, hâlâ olayın mutluluğunu yaşıyor.

7 yıl önce 14 yaşındayken HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızı Songül’ün bulunması için evlat nöbetinin başladığı ilk günden beri eylem yapan Fatma Akkuş, yaşananları şöyle anlattı:

Allah bu sevinci bütün annelere yaşatsın

“Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bize bu mutlu haberi verdiği için. Çok mutluyum. Sonunda evladıma kavuşuyorum. Kızımın teslim olduğu haberini Cumhurbaşkanımızdan aldım. Allah bin kere razı olsun. Allah, bütün anne babalara bu sevinci yaşatsın. Aylardır kızıma yaptığım ‘teslim ol’ çağrıları sonuç buldu. Kızım sonunda devletimize teslim oldu. Henüz kızımla görüşemedim ama çok mutlu ve heyecanlıyım. Buradaki bütün anneler benim kadar sevindi. Hep birlikte HDP’ye bir kez daha darbe vurduk. Kandil, annelerin karşısında bir kez daha aciz kaldı. Devletimiz, milletimiz ve basın hep yanımızda oldu. Benim sesim bir şekilde kızıma ulaştı ki kızım teslim oldu. Ben bütün çocuklara sesleniyorum; teslim olun. Ailenize bu sevinci yaşatın. Devletimiz size sahip çıkıyor. HDP de PKK da sizi kandırıyor. Sizin yeriniz dağlar mağaralar değil. Annelerinizi daha fazla üzmeyin” dedi.

Hepimiz çok sevindik

Fatma Akkuş’un kızı Songül ile Hayriye Akyüz’ün kardeşi Ensari Karaşan’ın teslim olduğu haberi, evlat nöbetindeki diğer ailelere de bayram yaşattı. Evlet nöbetinin 679’ncu gününde Akit’e konuşan annelerden Hatice Ay, oğlu Muhammed’in 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırıldığını belirterek, "Çok şükür anneler teker teker evlatlarına kavuşuyor. Hepimiz çok seviniyoruz. İnşallah darısı başımıza. Oğlum sen de kaç gel. Tek tek çocuklar geliyor. Devletimiz şefkatlidir” dedi.

Kızı Gülcan'ın 6 yıl önce kandırılarak, dağa götürüldüğünü aktaran baba Necmettin Biçer ise “Son çocuk dağdan ininceye kadar buradan kesinlikle ayrılmayacağız. Kızım sen de teslim ol” diye konuştu.