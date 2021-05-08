Anneler Günü ne zaman? Anneler günü yarın mı?
'Anneler Günü ne zaman?' sorusu anlamı gün yaklaşırken gündem oldu. Bu yıl yine maalesef pandemi nedeniyle Anneler Günü yine buruk geçecek. Anneler gününü merak eden kişiler Anneler günü yarın mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Anneler günü yarın mı? Anneler Günü ne zaman?
Anneler Günü'nün ne zaman olduğu, mayıs ayı devam ederken gündeme geldi. Her yıl büyük bir sevinçle kutlanan Anneler Günü, bu yıl geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine koronavirüs salgınının gölgesinde geçecek. Peki, anneler günü ne zaman?
Anneler Günü ne zaman?
Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Bu yıl bu tarih 9 Mayıs'a denk geliyor.