  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Validen takdir toplayan hareket
Çaldıkları 2 koyunu taşımak için 2 de otomobil çaldılar
Merkel'den 'üçüncü dalga' duyurusu
9 yıllık geleneği bozmadı: Bayern Münih şampiyon oldu!
Yaşam Anneler Günü ne zaman? Anneler günü yarın mı?
Yaşam

Anneler Günü ne zaman? Anneler günü yarın mı?

'Anneler Günü ne zaman?' sorusu anlamı gün yaklaşırken gündem oldu. Bu yıl yine maalesef pandemi nedeniyle Anneler Günü yine buruk geçecek. Anneler gününü merak eden kişiler Anneler günü yarın mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Anneler günü yarın mı? Anneler Günü ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 19:40:00 -
Anneler Günü ne zaman? Anneler günü yarın mı?

Anneler Günü'nün ne zaman olduğu, mayıs ayı devam ederken gündeme geldi. Her yıl büyük bir sevinçle kutlanan Anneler Günü, bu yıl geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine koronavirüs salgınının gölgesinde geçecek. Peki, anneler günü ne zaman?

Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Bu yıl bu tarih 9 Mayıs'a denk geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uluslararası raporlar teyit etti! İstanbul'da ve Ankara'da büyük düşüş
Gündem

Uluslararası raporlar teyit etti! İstanbul'da ve Ankara'da büyük düşüş

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul ile Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara, Uluslar arası Global Şehirler Endeksi’nde büyük bir gerileme ya..
HDP vekilden haddini aşan paylaşım
Gündem

HDP vekilden haddini aşan paylaşım

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatla..
Testleri geçti! Yerli otomobilde kullanılacak
Teknoloji

Testleri geçti! Yerli otomobilde kullanılacak

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de üretilen lityumun testlerden başarıyla geçtiğini söyledi. Dönmez, “Ürettiğimiz lityumu yerli otomob..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay