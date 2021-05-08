Anneler Günü ne zaman? Anneler günü yarın mı?

Anneler Günü'nün ne zaman olduğu, mayıs ayı devam ederken gündeme geldi. Her yıl büyük bir sevinçle kutlanan Anneler Günü, bu yıl geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine koronavirüs salgınının gölgesinde geçecek. Peki, anneler günü ne zaman?

Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Bu yıl bu tarih 9 Mayıs'a denk geliyor.