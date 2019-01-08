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Anne ve babasını av tüfeğiyle öldüren zanlı: Beni sürekli aşağılıyorlardı

Anne ve babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlının, ifadesinde, "Annem babam bana işkence yapıyorlardı, beni sürekli aşağılıyorlardı. En son tartışmamızda sinirlenerek ikisini de öldürdüm" dediği aktarıldı.

08 Ocak 2019 Salı 10:49
Anne ve babasını av tüfeğiyle öldüren zanlı: Beni sürekli aşağılıyorlardı

Mersin'in Erdemli ilçesinde annesi ve babasını av tüfeği ile vurarak öldüren Ali Ay' ın (35) sorgusu tamamlandı. Zanlının, "Annem babam bana işkence yapıyorlardı, beni sürekli aşağılıyorlardı. En son tartışmamızda sinirlenerek ikisini de öldürdüm" dediği ortaya çıktı.

Güzeloluk Mahallesi'de oturan ve eşinden 2 yıl önce boşanan işsiz Ali Ay, tartıştığı annesi Menekşe (55) ve inşaat ustası babası Murat Ay'ı (58) av tüfeği ile öldürdü. Akdeniz Mahallesi’ndeki kendi evine giden Ali Ay, at tüfeğiyle intihar etmek isterken jandarma tarafından yakalandı.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguya alınan Ay, anne ve babasını neden öldürdüğünü anlattı. Anne ve babasının kendisini sürekli aşağıladığını ileri süren zanlı, "Annem babam bana işkence yapıyorlardı, beni sürekli aşağılıyorlardı. Ben de bundan şikayetçiydim. En son tartışmamızda sinirlenerek ikisini de öldürdüm" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 10:49
  1. Mersin'in Erdemli ilçesi
  2. av tüfeği
  3. Ali Ay

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