Anne sütü nasıl arttırılır, sütü gelmeyen anneler ne yapmalı? Anne sütünü artıran kesin çözümler

Bebek doğduktan sonra ne kadar sürede bir emzirilmelidir?

Mümkünse ilk yarım saatte, en geç ise 1 saat içinde emzirilmelidir. Çünkü daha sonra bebek uykuya dalmak isteyecek ve bebeği uyandırmak zorlaşacaktır. Bebeklerin ilk günlerde 2-3 saatte bir emzirilmesi gerekir. Uykusu 3-4 saati geçerse, uyandırılıp emzirilmelidir. 2-3 haftalıktan sonra kendisi açlığı hissedeceğinden uyanıp emmek isteyecektir.

"Sütüm gelmiyor" endişesiyle mamaya başlamak doğru mu?

Bebeğe doğru pozisyon verilip emzirilmesi sağlandığı müddetçe, anne sütünün gelmemesi diye bir durum olmaz. Ancak doğum sonrası kaygılı annelerde, bebeğin aç kalma korkusu nedeniyle mamayla besleme eğilimi ortaya çıkabilir. Bu nedenle annenin desteklenmesi, emzirme danışmanlarının anneye emzirmeyle ilgili eğitimi ve psikolojik desteğin sağlanması çok önemli.

Anne sütü nasıl çoğaltılır?

Yeterli sıvı almak ve dinlenmek en önemli faktörlerdir. Annenin, günde 2-3 litre arası su veya sıvı içecek alması yeterli olur.

Gaz şikayeti ne zaman başlar?

Sağlıklı bebeklerde görülen nedensiz ağlamalara kolik (gaz sancısı) deniliyor. Bebek 2-3 haftalık olduğunda başlar, 4-6 haftada en yoğun döneme ulaşır, çoğunlukla 3. ve 4. aylardan sonra geçer. Sıklıkla akşamları, durdurulamayan ağlama nöbetleri şeklinde kendini gösterir.

Bebeğin gazı olduğunu nasıl anlarız?

Sürekli huzursuzluk hali ve rahatlamak için anneyi emme isteği olur. Bu istek besleme amaçlı değil, sakinleşmek içindir. Memede aşırı duran bebek, kapasitesini aşan miktarda anne sütü aldığı için kusabilir. Karın şişkin olabilir ve bebek bacağını karnına çekerek gazı atmaya çalışır. Bu dönem, ağlama krizleriyle iç içedir. Genellikle akşamları ve geceleri ani çığlıklar şeklinde ortaya çıkar.

Bbebekte gaz nasıl önlenir?

Anne bebeğini emziriyor ise, gaz yapan yiyeceklerden uzak durmalıdır. Soğan, kuru fasulye, karnabahar, brokoli, kepekli yiyecekler, lahana, portakal, limon, greyfurt gaz yapabilir. Kafeinli içecekler, çikolata, çay da gaz yapabilir. Alerjik yapılı bazı anneler, inek sütü içeren gıda tükettiğinde bebekte fazla gaz, ishal, deri döküntüsü, burun akıntısı, öksürük gibi alerjik belirtiler ortaya çıkabilir. Emziren anne bu durumda kendi diyetini gözden geçirmeli, bir süreliğine bu yiyecek, içeceklerden uzak durmalı. Anne bebeğini emziriyor ise, gaz yapan yiyeceklerden uzak durmalıdır. Soğan, kuru fasulye, karnabahar, brokoli, kepekli yiyecekler, lahana, portakal, limon, greyfurt gaz yapabilir. Kafeinli içecekler, çikolata, çay da gaz yapabilir. Alerjik yapılı bazı anneler, inek sütü içeren gıda tükettiğinde bebekte fazla gaz, ishal, deri döküntüsü, burun akıntısı, öksürük gibi alerjik belirtiler ortaya çıkabilir. Emziren anne bu durumda kendi diyetini gözden geçirmeli, bir süreliğine bu yiyecek, içeceklerden uzak durmalı.

Anne sütünü arttıran tavsiyeler

Pek çok yeni anne, “anne sütünü nasıl artırırım” konusunda araştırma yapıyor. Anne sütünü çoğaltacak tavsiyeler şöyle özetlenebilir:

1.Bol bol emzirin!

10-12. gün sonunda artık anne sütünüz olgunlaşma sürecini tamamlandığından emzirme sürenizin ortalama 15-12 dk. sürdüğü seanslar şeklinde olmasına ve anne sütünün yağlı kısmını emmesi gayret edilmelidir.

2.Süt sağma makinesi ile sağma yapın!

Anne sütünü bol bol emzirdiğiniz halde artmıyor diye düşünüyorsanız o zaman pompanızla mutlaka her beslenme sonrasında 15 dk. sağma yapın. Bu sağmalar hep emzirme sonrasında olmalıdır. Çıkan süt miktarına lütfen kafayı takmayın. Çıkan miktar az olabilir. Örneğin elektrikli göğüs pompası ile sağma yaparken ya da diğer süt sağma araçlarını kullanırken tıpkı emzirmede olduğu gibi (tamamen aynısı değildir ancak büyük ölçüde benzerdir) göğsünüze bol bol ileti göndererek sütünüzün artması sağlanmaktadır.

3.Çok su için!

Bunların dışında içtiğiniz su miktarı ve annenin beslenmesi de anne sütünü artırmada çok etkilidir. Gün için de ortalama 2-2,5 lt su içmek çok önemlidir. Suyun yanı sıra 3-4 fincan rezene çayı ve emziren anneler için satılan hazır çaylardan içilmelidir.

4.Anne sütünü artıran besinleri alın!

Emziren annenin dengeli beslenmesi ve hemen her gıdadan alması gerekir ama bazı besinlerin anne sütü oranını artırdığı veya anne sütündeki yağı artırdığı biliniyor. Anne sütünü çoğaltan besinler şöyle özetlenebilir:

Badem ve ceviz

Her emzirme sonrasında büyük bir bardak su içip, yanında 3-4 ceviz-badem yemek hem anne sütü miktarını artırmanın yolları arasındadır. Böylece hem de anne sütünüzün yağ miktarını arttıracaktır.

Et/ Balık

Emziren bir anne özellikle süt arttırma dönemindeyse mutlaka hayvansal proteine ağırlık vermelidir.

Baklagiller

Bu süreçte baklagillerden de yararlanılmalıdır. Ama emziren bir anneye baklagiller gaz yapıyorsa uzak durmakta fayda vardır.

Yeşil Yapraklılar

Bunların dışında dereotu, dut, üzüm, bira mayası, koyu yeşil yapraklı tüm sebzeler süt yapar.

Anne Sütünü Artıran Yiyecekler başlıklı makalemize de bakın!

5.Sık beslenmeye dikkat edin!

3 ana öğün, 3 ara öğün şeklinde beslenen bir annenin sütü de artacaktır. Bir öğünde çok kalori almak yerine sık beslenmek ve besin değerleri yüksek olan gıdaları tercih etmek önemli.