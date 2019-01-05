Anne şefkati ömür boyu en etkili huzur ilacı



Almanya`nın araştırma kuruluşlarından Max Planck Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, şefkat gören bebeklerin daha sonrasında diğer insanlara kıyasla daha korkusuz olduğu belirlendi.

Sadece bu değil; annesinden yoğun şefkat gören kişilerin kaygı, stres ve saldırganlık düzeyi diğerlerinden daha az oluyor.

Amerikalı bilim adamları, 482 anne ile bebekleri arasındaki bağı araştırdı. Bebekken araştırmaya katılanlar, 34 yaşına geldiğinde çeşitli testlere tabi tutuldu.

Annesinin doğumdan sonraki ilk aylarda, özellikle 8'inci ayda yoğun şefkat gösterdiği kişilerin kaygı, stres ve saldırganlık düzeyinin diğerlerinden daha az olduğu görüldü. Bu kişilerin kalpdamar hastalıklarına daha az yakalandığı ve hayattaki sorunlarla daha iyi başa çıktığı belirlendi.

Uzlaşmacı kadın bebek istiyor

Öte yandan İngiltere'de Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün araştırmasına göre; kadınların anneliğe yaklaşımını karakter özellikleri belirliyor.

Dışadönük ve uzlaşmacı kadınlar daha erken çocuk sahibi olmak istiyor.