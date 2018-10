Anne karnında ense kalınlığından anlaşılabiliyor

Hamileliğin 3,5 ayında anne kanı alınarak yapılan bir testle doğacak bebekle ilgili sağlık bilgiler alınabiliyor.. Veya anne karnından ince bir iğneyle girip bebeğin suyundan örnek alınarak tahlil ediliyor (amniyosentez) ve bebeğin genetik yapısı inceleniyor. Bu, bebek hakkında genetik yani ırsî bütün konularda kesin bilgi veriyor.

Bebeğin ense kalınlığı bu risk hakkında ipucu veriyor. -Allah kimseye vermesin- Ense kalınlığı arttığı zaman bebeklerde bazı genetik anormallikler ya da kalp anormalliklerinin ihtimali artıyor.

Down sendromlu doğan bazı çocuklar, uzun yıllar yaşayabiliyor, eğitim alabiliyorlar.

Ama bir ailenin Down sendromlu bir bebek sahibi olması gerçekten çok ızdırap verici bir durum. Pekiy acaba sebep ne?



Araştırmacıların bazısı ısrarla hamilelik döneminde ilaç, uyuşturucu, alkol ve sigara kullanımına işaret ediyor. Ayrıca radyasyona maruz kalmak da down sendromlu bebek dünyaya getirmekte etkin olabiliyor.

Hastalık değil özel bir farklılık

Down Sendromu bir hastalık değil. İnsan metabolizmasındaki bir fazla kromozomun yani 47.’nin oluşturduğu özel bir durum. Down Sendromlu kişiler, hasta değil; sıradışı - özel - insanlardır. Down Sendromu, bulaşıcı ve ırsî değil, genetik bir farklılıktır.

Elliden fazla belirtisi var

Down Sendromunun elliden fazla tipik özelliği vardır. Her çocuğun belirtileri sayı ve şiddet bakımından farklılık gösterir. Ancak bu özelliklerin birçoğu Down Sendromu olmayan çocuklarda da meydana gelebilir.

Bir Down Sendromlu bebek doğar doğmaz genel sağlık problemlerinde olduğu gibi normal sağlık testleri yapılır. Test sonuçları ne kadar erken alınırsa problemle baş edilmesi de o kadar kolay olur.

Down sendromlu çocukların çoğunun konuşma terapisine ve fizyo terapiye ihtiyacı vardır.

Daha ileriki yaşlarda ise çocuğun bağımsız olarak yaşaması ve hatta meslek edinmesi amacıyla profesyonel yardıma ihtiyaç duyulur.

Önlenebilir mi?

Hayır, Down Sendromu önlenemez.

Down sendromlu çocuk için hayat boyu profesyonel hizmet almak gereklidir. Ancak ebeveyn çocuğun gelişimi için hayati rolü oynayacaktır. Onların yapması gerekenler ise şöyle özetlenebilir:



Down sendromu hakkında öğrenebildiğiniz her şeyi öğrenmek.. Bu çocuktan ne beklenmesi gerektiği ve ona nasıl yardım edeceğiniz hakkında size yardımcı olur.

Devlet yardıma hazır

Ayrıca ne tür mali yardım imkânlarının bulunduğunu öğrenmek amacıyla devletin engellilikle ilgili birimlerine müracaat edilebilir. Devlet ailelere bakım parası ödemekte, resmi veya özel eğitim kurumlarından eğitim hizmeti alınması için yardımcı olmaktadır.

Bulunduğunuz yerdeki kaynakları kontrol ediniz. Down sendromlu çocuk yetiştirmenin hem zorlukları hem de avantajları vardır. Kendinize vakit ayırın ve ihtiyaç duyduğunuzda yardım isteyin.