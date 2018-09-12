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Anne jimnastiği onu ilerde sporcu yapıyor

Doğduğu anda minicik olan bebeğiniz, çok kısa bir süre içinde büyümeye, başını kaldırmaya, oturmaya, emeklemeye ve yürümeye başlıyor... Bu süreç göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. İşte bu süreçte ve ileride bebeğinizin sağlıklı bir duruşa ve ruh sağlığına sahip olabilmesinin bir yolu da düzenli yapılan jimnastikten geçiyor... Çünkü jimnastik yapan bebekler yaşıtlarından erken yürüyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:38
Anne jimnastiği onu ilerde sporcu yapıyor

Bebeklik döneminde başlanan jimnastik, hem bedensel hem de zihinsel gelişime olumlu etki yapıyor. Egzersiz yapan bebeklerin yaşıtlarına göre oturma, kas gelişimi, el becerileri daha erken ve güçlü oluyor. Jimnastik, oturma ve yürüme arasındaki koordinasyonu da sağlıyor. Oturma, bebeğin ayakta durmasını ve yürümesini de hızlandırdığı için, jimnastik yapan bebekler yaşıtlarına göre daha erken yürüyor.

Jimnastik yaptırılan bebeklerde;

• Bedensel ve zihinsel gelişim hızlanıyor.

• Jimnastik sırasında bebeğin eklem ve kasları gelişiyor.

• Anne ile bebek arasındaki psikolojik gelişime olumlu etki yapıyor.

• Jimnastik, bebeğin cesaretlendirilmesi sosyal gelişiminin ilerlemesine de yardımcı oluyor.

• Bebeğin kendine güveni ve becerileri artıyor.

• Bebeklik döneminde başlanan egzersizler kas gücü ve kas gelişimi sağladığı için, çocukluk çağında spora yöneliş ve sporu yaşam biçimi olarak benimseyen bireyler yetişiyor.

• Spor yapan ya da egzersiz yapan çocukların okul döneminde kendine güvenleri ve okul başarıları artıyor.

• Çocukların vücut yapıları daha sağlam ve şekilli oluyor.

• Çocukların sırada otururken oturuş pozisyon bozukluğu olmuyor.

• Kasları önceden güçlendiği için güçlü olan kaslar, eklemleri ve kemikleri destekliyor. Bu çocuklarda skolyoz ve kifoz (omurga şekil bozuklukları) ya da eklem deformiteleri daha az görülüyor...

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 15:38
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