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"Anlaşmasız Brexit'in maliyeti 90 milyar sterlin olabilir"

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond: - "İngiltere'nin herhangi bir anlaşma olmadan 31 Ekim'de AB'den ayrılması yanlış. Bunun ülke ekonomisine maliyeti yaklaşık 90 milyar sterlin olabilir"

02 Temmuz 2019 Salı 15:57
"Anlaşmasız Brexit'in maliyeti 90 milyar sterlin olabilir"

LONDRA (AA) - İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, ülkesinin herhangi bir anlaşma olmadan Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının yanlış olduğunu, bunun ülke ekonomisine maliyetinin yaklaşık 90 milyar sterlin olabileceğini bildirdi.

İngiliz parlamentosunda konuşan Hammond, Brexit sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hammond, ülkesinin herhangi bir anlaşma olmadan AB'den ayrılmasının yanlış olduğunu, bunun ülke ekonomisine maliyetinin yaklaşık 90 milyar sterlin olabileceğini belirterek, "İngiliz hükümetinin anlaşmasız ayrılık politikası uygulaması yanlış olacaktır. İnanıyorum ki, büyük bir gururla bir vekili olmaya devam edeceğim bu parlamento, bununla ilgilenecektir." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasının ticari ilişkiler dikkate alındığında yüksek maliyetleri beraberinde getireceğini savunan Hammond, şunları kaydetti:

"Hiç şüphem yok ki anlaşmasız ayrılık, duraklamanın ani etkilerine cevap verilebilmesi için çok miktarda para gerektirecek. Bu da vergilerin azaltılması ya da harcamaların artırılması için yeterli paranın olmaması demek. Fakat izin verirseniz dahası var. Hükümetin analizleri, anlaşmasız ayrılığın, hazineye 90 milyar sterlinlik etki edeceğini gösteriyor."

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliği için yarışan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, yeni bir anlaşma sağlanamaması durumunda İngiltere'nin, 31 Ekim'de kesin olarak anlaşmasız bir şekilde AB'den ayrılacağını belirtmişti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:57
  1. anlaşmasız ayrılık
  2. Brexit
  3. İngiltere
  4. Philip Hammond

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