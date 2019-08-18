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Anlaşmasız Brexit durumunda İngiltere'yi sorunlar bekliyor

AB'den ayrılık sürecinde olan İngiltere’de başbakanlık tarafından hazırlanan bir rapor, anlaşmasız Brexit yaşanması durumunda ülkenin gıda, yakıt ve ilaç kıtlığına sürüklenebileceğini ortaya koydu.

18 Ağustos 2019 Pazar 13:03
Anlaşmasız Brexit durumunda İngiltere'yi sorunlar bekliyor

Raporda, sürecin bitiş tarihi olarak belirlenen 31 Ekim'e kadar iki tarafın da onayladığı bir anlaşmaya varılmadığı durumda ortaya çıkabilecek en olası sonuçlar değerlendirildi.

The Times'ın yayınladığı sızdırılan gizli resmi belgelere göre, İngiltere ve AB arasındaki ticareti sağlayan tırların yüzde 85'i gümrük kontrolünden geçmek için hazırlıklı olmayabilir. Bunun sonucu olarak anlaşmasız Brexit durumunda gümrüklerde 3 ay boyunca tıkanma yaşanması bekleniyor.

Rapor ayrıca, uzlaşmanın olmadığı koşulda İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırların yeniden inşa edileceğine, bunun da ticaret açısından olumsuz sonuçlar vereceğine değiniyor.

İNGİLİZ ENERJİ BAKANI: KORKU TELLALLIĞI YAPILIYOR

Basına sızan belgeler hakkında kendisine soru yöneltilen İngiliz Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng, ülkede çok sayıda ''korku tellallığı'' yapanın olduğu cevabını verdi.

Bakan Kwarteng, Birleşik Krallık'ın AB'den 31 Ekim'de ayrılmak için tamamen hazır olacağını ifade etti.

Theresa May'in istifasının ardından geçtiğimiz ay başbakanlık koltuğuna oturan Boris Johnson, anlaşmaya varılsa da varılmasa da 31 Ekim’de Avrupa Birliği’nden ayrılma isteğini defalarca dile getirdi.

Daha önce May'in kabul ettiği ancak İngiliz Parlamentosu tarafından reddedilen anlaşmayı değiştirmek için yeniden müzakere masasına oturma çağrısında da bulunan Johnson’a, Brüksel’den bugüne kadar olumlu yanıt gelmedi.

KAYNAK: EURONEWS

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 13:03
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