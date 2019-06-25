Anlaşma sağlandı! Medipol Başakşehir'in yeni golcüsü Fredrik Gulbrandsen Adebayor'un boşluğunu doldurmak isteyen Medipol Başakşehir, Norveçli golcü oyuncu Fredrik Gulbrandsen ile anlaşma sağladı.

Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr- Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları sürüyor. Yeni golcü Norveçli! Başakşehir son olarak Salzburg forması giyen ve bonservisi elinde olan Norveçli golcü oyuncu Fredrik Gulbrandsen ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Turuncu lacivertli ekibin bu transferi önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Fredrik Gulbrandsen bu sezon 35 maçta 12 gol 8 asist yapma başarısı gösterdi. Kaynak:Yeniakit.com.tr

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