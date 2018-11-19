Anksiyete rahatsızlığına iyi gelen 5 bitki

KAYGI BOZUKLUĞUNU ENGELLEYEN BİTKİLER

KEDİOTU

PMS ağrılarına, sinire ve anksiyeteye en iyi gelen bitkilerden biri de kediotudur. 1 kaşık kediotunu kaynatın. Aldığınız her yudumda vücudunuza yayılan rahatlık ile gün boyu biriktirdiğiniz negatif hisleri unutacaksınız.

MELİSA OTU

Melisa çayının rahatlatıcı ve yatıştırıcı etkisini bilmeyen yoktur. Kökeni Antik Yunan uygarlığına kadar uzanan bu bitkinin spor sonrası kas ağrılarına, karın ve mide ağrılarına da iyi geldiği bilinir. Ama yine de sıkıntılı geçen bir toplantıdan ya da trafikte kaybolan dakikaların ardından bir bardak melisa çayı ile kendinize keyifli anlar yaratabilirsiniz.

FESLEĞEN

Stresin ve anksiyetenin ilk etkilediği yer sindirim sistemidir. O zaman lezzet mucizesi fesleğen size bu konuda da yardımcı olacaktır. Yemeklere kattığınız gibi yaprak halinde kullanabileceğiniz gibi kaynatarak suyunu içmek de aynı etkiyi yapacaktır.

GİNSENG

Geleneksel Uzakdoğu tıbbında yaygın olarak kullanılan bu bitkiyi, depresyon ve stresten uzak kalmak için kullanabilirsiniz. Çayınıza damlatacağınız birkaç damla ginseng özü ile kendinizi bahçesinde keyif içinde çiçeklerini sulayan bir tatilci gibi gülümserken bulabilirsiniz.

BEYAZ ALIÇ

Anksiyetenin bir diğer etkisi de yüksek tansiyon ve dolaşım sisteminde yaşanan rahatsızlıklardır. Diğerleri kadar popüler olmasa da beyaz alıç çiçeğini kaynatarak içebilirsiniz. Bu şekilde ilk önce zihninizde başlayıp ardından kalbinizi etkileyen stres kaynaklı sıkıntıları azaltabilirsiniz.