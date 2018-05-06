Ankara’yı sokaklara dökecek maç yarın
Çaykur Rizespor ile birlikte Süper Lig’e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü, Adana Demirspor’u konuk edecek.06 Mayıs 2018 Pazar 12:28
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Süleyman Abay yönetecek.
Başkent ekibinde kart cezalısı Anton Putsila ile Kenan Özer, Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.
KUTLAMA YAPILACAK
Öte yandan MKE Ankaragücü Kulübü, Kızılay Meydanı'nda kutlama organizasyonu yaptı.
Sarı-lacivertli yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, maçın ardından Ankara 19 Mayıs Stadı'ndan Kızılay Meydanı'na geçerek, taraftarlarla bir araya gelecek.
Ankara Valiliğinden alınan izinle gerçekleştirilecek kutlamalarda yerel sanatçılar sahneye çıkacak.
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