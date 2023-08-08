Ankara’nın yollarını deprem değil Mansur vurdu

ÇINAR DEMİR ANKARA

Kahraman Kazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve ekibi tarafından Kahramankazan’da kaderine terk edilen projelere tepki gösterdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ipliğini pazara seren Başkan Serhat Oğuz, “ASKİ ciddi bir kan kaybı yaşadı. Operasyon kabiliyetini yitirdi. Tecrübeli personel üzerinden devr-i sabık yaratıldı. İş bilenler atıl durumlara getirildi. Bugün ASKİ iş yapamaz hale getirildi. ASKİ Kahramankazan’da 22 milyonluk iş yaptı görünüyordu. Ama burada tek bir çivi çakılmadı” şeklinde konuştu.

“Yavaş yüzünden Ankara kaybetti!”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Kahramankazan Kent Meydanı inşaat sahasından ana isale hattı geçiyordu. Bu hattın kaldırılması ile ilgili arkadaşlarımız ihaleden önce ASKİ’ye gereken bilgileri verdi. Daha sonra biz ihalemizi yaptık. 120 metrelik boru hattının kaldırılması ASKİ için zor bir iş değil 15 günde halledilecek bir işti. Ancak 1 sene ASKİ bu işi yapmadı. Ardından işi yaptılar ama bize de 1 senelik bir zaman kaybı yaşattılar. İnşallah en kısa sürede kent meydanımızı Kahramankazanımıza yakışır şekilde hizmete açacağız. Ayrıca bugün baktığımız zaman sadece burada değil Ankara genelinde ASKİ’nin zayıflığı yüzünden birçok sorun var. ASKİ yıllardır Ankara’ya alt yapıdan, kanalizasyona kadar birçok konuda hizmet veren bir kurum. Bakıldığı zaman şu anda ASKİ’de kabiliyet zafiyeti var. Özellikle son dönemlerde ASKİ ciddi bir kan kaybı yaşadı. Operasyon kabiliyetini yitirdi. Tecrübeli personel üzerinden devr-i sabık yaratıldı. İş bilenler atıl durumlara getirildi. Bugün ASKİ iş yapamaz hale getirildi. ASKİ Kahramankazan’da 22 milyonluk iş yaptı görünüyordu. Ama burada tek bir çivi çakılmadı. Biz bu konuyu ABB meclisine taşıdıktan hemen sonra ASKİ burada mazgalları döşemeye başladılar. Yavaş’ın siyasi hesapları ve Ankara dışında her konuya dahil olması personeli çok etkiledi. Yavaş yüzünden Ankara kaybetti. Yavaş bir genel seçim kaybetti ama Ankara yıllarını kaybetti” dedi.

ABB Kahramankazan açık oto pazarını kaderine terk etti

ABB tarafından kaderine ter edilen ve atıl duruma düşen Kahramankazan Açık Oto Pazarına ilişkin de konuşan Oğuz, “Şehrimize yapılan her türlü yatırıma biz memnun oluruz. Bunu kim yaparsa yapsın. ABB buraya açık oto pazarı yapmak istedi. Sevinçle karşıladık. Ancak bugün gelinen noktada 2 yıldır burası atıl duruyor. Buraya çok emek harcandı. Yüzlerce kamyon toprak serildi. Yakılan mazot, iş gücü, harcanan zaman hepsi boşa gitti. Şu anda bu alan çökmeye başladı. Atılan asfalt ayrılıyor. 5 litre pet şişenin girebildiği yarıklar oluşmaya başladı. Biz burayı sahiplenmek istedik. Derleyip toparlayalım değerlendirelim istedik. Ancak ona da karşı çıktılar. Yavaş burayı bitireceğini, açacağını söyledi ama onu da yapmadı.” şeklinde konuştu.

“30 gün içerisinde asfalt çalışması başlamazsa biz yapacağız”

ABB’nin kendi yetki alanlarında bulunan asfaltları da yapmadığını belirten Oğuz, “ABB ciddi bir asfalt ihalesi yaptı. Bu ihale bizi umutlandırdı. Çünkü bu yılın başında alınan kararla Kahramankazan’da bulunan yolların yüzde 80’ini kendi yetki alanlarına dahil ettiler. Biz sadece geçen sene kendi imkanlarımızla 45 bin metre küp asfalt attım. O yolların hepsi şu anda ABB’nin yetki alanında. Helal olsun biz vatandaşımıza hizmet için yaptık o yolları. Ama şu anda her üç yolun ikisi atıl durumda. Bu yollarla ilgili ihale yapıldı. Şirket ihaleyi kazandı. Ama hala bir çalışma yok. Hastane kuruldu asfalt atılmadı. Okullar yapıldı asfalt yok. TOKİ’nin önünden geçen yollarda asfalt yok. Ben buradan Yavaş’a çağrıda bulunuyorum. Eğer 30 gün içerisinde ABB saydığım bu projelerin etrafındaki yolları asfaltlamazsa biz kendi imkânlarımız ile bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.

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Yavaş’ın 4 buçuk yılını da değerlendiren Oğuz şunları söyledi; “ABB’ye Mansur Yavaş geldiği günden beri sistemini kuramadı. ABB yolgeçen hanına döndü. 750 milyonluk asfalt ihalesi yapıldı. Bir asfalt yapılmadı. Mansur Yavaş insan yönetememektedir. Bu yüzden belediyenin devasa bütçesi Ankaralılara hizmet olarak yansımadı. Belediyede kaçak var. Ankara halkının zamanı israf ediliyor. Ankaralının dermanını kesti. EYT’yi çözeceğim dedi emekli olanların haklarını hala veremedi. İnsanların alın teri yerlerde kaldı.”

“Belediye olarak ilklere imza attık”

Kendi yaptıkları hizmetlerden bahseden Oğuz, “Öğrencilere burs veriyoruz. Yavaş köylere internet götürecekti. Yavaş’ın götürdüğü internetlerin çanakları çalışmıyor şu anda. Biz Kahramankazan Beledyesi olarak ilklere ima atıyoruz. Örneğin biz internet erişim ve alt yapı lisansı alarak şirketin kendisini kurduk. Türkiye’de şu anda 27 köyün internetini biz veriyoruz şu anda. 6 bin abonemiz var. Metropol ilçelerimizin belediyelerini biz veriyoruz. Bazı kamu kurumların interneti bizde. 500 fabrikanın interneti bizde. Bu hizmet başka hiçbir belediyede yok. Bununla da kalmadık. Kazan Bel Beton’u kurduk. Biz beton üretiyoruz. Beton mamulleri üretiyoruz. Üretmekle de kalmıyoruz ekim ayına kadar üretim bandımız dolu. Hepsini sattık. 30 çalışanımız var. Beş kuruş borçlanmadan yaptık bunu. Bugün satsan 250 milyon değere sahip bir şirketimiz var. Aylık ciromuz 15 milyon. Biz değer üretiyoruz. Hizmet üretiyoruz” diye konuştu.