Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurduğu iddia edilen aşiret lideri: Devletimizin yanındayız

Ertoşi Aşiret lideri İskender Ertuş, “Aşiret lideri, Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurdu” şeklindeki haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu haberlerin “kasıtlı, organize ve iftira niteliğinde” olduğunu savunan Ertuş, iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu ifade etti.

Açıklamada, özellikle oğlunu miras anlaşmazlığı nedeniyle silahla yaraladığı yönündeki haberlerin “tamamen asılsız” olduğunu vurguladı. Ertuş, söz konusu yayınların Türk Ceza Kanunu kapsamında iftira ve kişilik haklarına saldırı suçlarını oluşturduğunu kaydetti.

Ertuş, açıklamasında devletin başlattığı “çözüm süreci” doğrultusunda yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, “Bölgede huzur ve istikrarın tesis edilmeye çalışıldığı bir dönemde Ertoşi Aşireti’nin hedef alınması tesadüf değil” dedi. Bu tür haberlerle “toplumsal dengelerin bozulmak istendiğini” öne süren Ertuş, kamu düzenini hedef alan girişimlere karşı sessiz kalmayacaklarını dile getirdi.

İskender Ertuş’un (sağda) Ankara’da ikinci eşinden olan oğlu Hadi İskender'in ikametinda oğlu ile miras konusunda tartıştığı ve oğlunun ayaklarından vurduğu iddia edilmişti.

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

“Ertoşi Aşireti olarak geçmişte olduğu gibi bugün de devletimizin yanındayız” diyen Ertuş, “Devletin birliği, milletin huzuru ve bölgenin selameti için yürütülen her türlü meşru mücadelenin destekçisi olacağız” ifadelerini kullandı.