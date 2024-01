Ankara'nın belediye başkan adayları belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un ardından bugün de Ankara'nın ilçe adaylarını açıklıyor.

Ankara'da 20 ilçeden AK Parti, 5 ilçeden ise Cumhur İttifakı ortağı MHP aday çıkaracak.

ATO Congresium'da "AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Erdoğan'ın sözleri şu şekilde:

Kıymetli hanımefendiler, gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Partimizi ve ittifakımızı temsil edecek il adaylarımızın ardından ilçe adaylarımızın tanıtımına devam ediyoruz. Yalova ve İstanbul ilçe adaylarını açıkladık. Bugün de Ankara ilçe adaylarını açıklıyoruz.

30 Ocak salı günü genel merkezimizin ek binasında seçim beyannamemizi milletimiz ile paylaşacağız.

Yarın İBB adayımız Murat Kurum proje tanıtımı ile kampanyasını resmen başlatıyor. İstanbul gözü başka mecralarda olan yönetim elinde geriledi, tıkandı. Fetret devrine girdi adeta. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona kavuşturmak için gün sayıyoruz.

Murat kardeşimizin bilgi, deneyimi, depreme hazırlık olmak üzere şehrin sorunlarını çözecek aday olduğunu biz biliyoruz. İnşallah İstanbul da görecek. Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacak.

Altınok ile Ankara'nın altın çağına gireceğine inanıyorum. AK parti her seçimde milletimizin karşısına güçlü programlarla çıkmış bir partidir. Milletime sesleniyorum, bakınız AK Parti'nin yerel seçimlere girdiği her yerde gerek merkezi gerek yerel yönetim el ele vererek millete hizmette onların sağlayacağı başarıyı muhalefetin sağlaması mümkün değil. AK Parti ve Cumhur ittifakı dışında projelere önem veren siyasi yapılar yok. Çünkü onların şehirlerimize eser kazandırmak, millete hizmet etmek gibi derdi yok. İç çekişmelerinden, ülke düşmanları ile iş birliği çabalarından programa vakit bulamıyorlar. Devam eden çalışmaların üstünü kapatan, oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezler elinde şehirlerimiz perişan oldu. Yıllarca yönetimde kaldığı halde hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum. Çözüm hariç her işi yaptılar. Bol bol şov yaptılar. Bol bol tatil yaptılar. İç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. belediye birimlerini siyasi paylaşım mezesi yaptılar. Daha buram buram kibir kokan edaları ile sergiledikleri komiklikleri saymıyorum. Terör örgütü güdümündeki partiyi ortak etmelerini saymıyorum bile.

Şehirlerimizin ihmal edilmişliği izaha muhtaç olmayacak kadar açıktır. Bunları söylerken amacımız polemik yapmak değil. Biz sadece milletin hissiyatını dile getiriyoruz. Bu muhasebeyi sadece muhalefet adayları için yapmıyoruz.

AK Parti'nin Ankara belediye başkan adayları şöyle:

Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık

Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki

Ayaş Belediye Başkan adayı Mehmet Yüksel Kirazdibi (MHP)

Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran

Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan

Çamlıdere Belediye Başkan adayı Hazım Caner Can

Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan

Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş

Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyyüp Tekiner

Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel

Evren Belediye Başkan adayı Hüsamettin Ünsal

Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek (MHP)

Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın

Haymana Belediye Başkan adayı Özdemir Turgut

Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz

Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal (MHP)

Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan

Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar

Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı

Nallıhan Belediye Başkan adayı İsmail Öntaş

Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı (MHP)

Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin

Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Memiş Çelik

Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan

Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan

