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Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye gözdağı

Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulunan Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 17:13
Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye gözdağı

Süper Lig'in 27. haftasında milli aranın ardından Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ankaragücü'nde hazırlıklar sürüyor. Başkent ekibinde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, Beştepe Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Devre arasında iyi bir takım kurduklarını söyleyen Kaplan, "Yaklaşık 5 hafta kaybetmeyen bir takımımız vardı. Sonrasında şansız kaybettiğimiz Trabzonspor ve Malatyaspor maçımız var. Biz iyi oyunculardan kurulu, iyi bir takımız" ifadelerini kullandı.

"Camia kenetlenmeli"

Takımdan son derece memnun olduğunu ifade eden Mustafa Kaplan, "Ben takımdan son derece memnunum. Hiçbir problem yok. Djeje ve Moulin'in ufak sakatlıkları var. Djeje'yi belki Fenerbahçe maçına yetiştireceğiz. Moulin'in çekileceği MR sonucuna bakacağız. Şablonu bozmak istemiyoruz. İyi oynayan bir oyuncu grubu var. Puan alarak giden bir oyuncu grubumuz olduğu için değişiklik düşünmedik. Bizim şimdi ekibimiz, başkanımız, taraftarımız, camiamız, hepimiz kenetlenip bu takımı ligde tutmalıyız. Ligde tuttuğumuz zaman bu takımın önü açık" şeklinde konuştu.

"3 puan alacağımıza inanıyorum"

İç sahada ve deplasmanda 4'er maç oynayacaklarını belirten Kaplan, "İçerideki ilk maçımız Fenerbahçe. İki takımda 31 puanda. Onlar da sıkıntılar yaşıyorlar. Biz de puan olarak yaşıyoruz. Biz Eryaman Stadyumunda 3 puan için oynayacağız. Her maça 3 puan için hazırlanıyoruz. Belki rakibimiz Fenerbahçe büyük bir camia ama biz de büyük bir camiayız. Onların planı kazanmak üzerineyse bizim de planımız kazanmak üstüne. O maçtan 3 puan alacağımıza inanıyorum" dedi.

 

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:13
  1. Sarı Lacivertliler
  2. Mustafa Kaplan
  3. Trabzonspor
  4. Malatyaspor
  5. Fener Bahçe
  6. Fenerbahçe
  7. Ankaragücü
  8. F.Bahçe
  9. Eryaman
  10. Beştepe
  11. Ankara
  12. Fb

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