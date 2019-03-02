Ankaragücü taraftarları kaza mı yaptı? Kaza son dakika haberleri Süper Lig'de dün oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçını takip etmek için Başkent'ten Antalya'ya giden Ankaragücü taraftarları taşıyan otübüs, 4-2'lik Ankaragücü galibiyetinin ardından dönüş yolunda kaza yaptı.

Süper Lig'de dün oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçını takip etmek için Başkent'ten Antalya'ya giden Ankaragücü taraftarları taşıyan otübüs, 4-2'lik Ankaragücü galibiyetinin ardından dönüş yolunda kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar yakınlarında meydana gelen kazada iki taraftarın hayatını kaybettiği, Ankaragücü'nün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımla öğrenildi. Yapılan paylaşımda, "Sonu böyle olmamalıydı... Başımız sağolsun. Yastayız!" cümlesi yer aldı. Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup etmişti.

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