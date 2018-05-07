Ankaragücü sezonu 1 puan ile kapattı!

Spor Toto 1. Ligi'nin son haftasının son maçında Ankaragücü, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü, 1. Lig'de oynadığı son maçta Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ankaragücü, karşılaşmanın 14. dakikasında Enes Kubat ile öne geçerken 78. dakikada Adana Demirspor, Abdülkadir Parmak ile eşitliği yakaladı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü, 63 puanla sezonu 2. sırada tamamladı. Adana Demirspor ise 41 puanla 13. sırada sezonu kapattı.



Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Süleyman Abay, Serkan Gençerler, Selahattin Altay,

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay, Yusuf Abdioğlu, Mbamba, Mehmet Sak (Dk 88 Mahmut Akan), Arif Morkaya (Dk. 62 Ferhat Kiraz), Enes Kubat, Szukala, Kehinde (Dk. 81 İlhan Parlak), Mehmet Umut Nayır

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tolgahan Mulla Çiçek, Yiğit İncedemir, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez (Dk. 69 Savaş Yılmaz), Abdülkadir Parmak (Dk. 78 Marques), Adil Demirdağ, Batuhan İşçiler, Mendy (Dk. 62 Mustafa Yılmaz) , Aydın Yılmaz, Atabey Çiçek

Goller: Dk. 15 Enes Kubat (MKE Ankaragücü), Dk. 79 Atabey Çiçek (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Kubilay Sönmez, Dk. 68 Aydın Yılmaz, Dk. 87 Adil Demirdağ (Adana Demirspor), Dk. 62 Kehinde, Dk. 68 Mbamba, Dk. 70 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)