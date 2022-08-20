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Gündem Ankara'dan acı haber
Gündem

Ankara'dan acı haber

Ankara'nın Güdül ilçesinde gölete giren 24 yaşındaki Can Polat isimli genç boğularak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 10:04:00 -
Ankara'dan acı haber

Ankara'nın Güdül ilçesinde gölete giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, serinlemek için Sorkun Mahallesi'ndeki tabiat parkında bulunan gölete giren Can Polat (24), bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatan AFAD ile Emniyet Müdürlüğü dalgıçları, Polat'ın cansız bedenini sudan çıkardı.

Polat'ın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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