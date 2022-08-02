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Aktüel Ankara’daki cemevine saldıranlar yakalandı mı? Ankara’daki cemevine saldıranlar kimler?
Aktüel

Ankara’daki cemevine saldıranlar yakalandı mı? Ankara’daki cemevine saldıranlar kimler?

Ankara’nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde üç ayrı cemevine çirkin saldırı düzenlendi. Karanlık eller, Türkiye’nin kardeşliğine yönelik kirli emellerini tam da Müslümanların hicri yıl başı olan Muharrem ayının başlangıcında devreye sokuldu. Türkiye’nin güçlenmesini ve kardeşliğine düşman odaklar kardeşi kardeşe düşürmek için karanlık senaryolarını devreye sokmaya çalışsa da emniyet güçleri bu kirli tezgaha geçit vermedi. Peki Ankara’daki cemevine saldıranlar yakalandı mı? Ankara’daki cemevine saldıranlar kimler?

Yeniakit Publisher
2022-08-02 08:32:00 - 2022-08-02 08:35:26
Ankara’daki cemevine saldıranlar yakalandı mı? Ankara’daki cemevine saldıranlar kimler?

Ankara’da cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına saldıran Ahmet Ozan K.’nın (24) 45 dakikada üç ayrı noktada saldırı yaptığı tespit edildi. İlk ifadesinde kimseden talimat almadığını savunan saldırganın bağlantıları araştırılıyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ve Mamak ilçelerinde üç ayrı cemevine yönelik gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Ahmet Ozan K. isimli şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli şahısla irtibatta oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir'de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 01.08.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

TEM’de sorgulanan Ahmet Ozan K.’nın ise ilk ifadesinde, “İçimden gelen emir ile yaptım. Kimseden talimat almadım” dediği öğrenildi.

 

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