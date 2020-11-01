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Aktüel Ankara'da trafik kazası: 3 yaralı
Aktüel

Ankara'da trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:52:19 -
Ankara'da trafik kazası: 3 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Bala ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Nusret Öztürk idaresindeki 63 AAP 767 plakalı tırla Necattin Yücel yönetimindeki 06 AB 4115 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu Karahamzalı Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Tır, kavşakta bekleyen Mahmut Gürlek'in (54) kullandığı 42 GD 943 kamyonete çarparak devrildi.

Kazada tır ve kamyonet sürücüsü ile aynı araçta bulunan Afganistan uyruklu kişi yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerce çıkarılarak Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat ulaşıma kapanan yol, araçlar kaldırıldıktan sonra yeniden açıldı.

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