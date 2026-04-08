Ankara'da takla atan otomobilin çarptığı tır sürücüsü hayatını kaybetti
Ankara’nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobil, yol kenarında bulunan tır sürücüsüne çarptı. Kazada 41 yaşındaki sürücü yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Ankara’da meydana gelen trafik kazası can kaybıyla sonuçlandı. Mamak ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması, yol kenarında bulunan bir tır sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden oldu.
Kaza, Samsun-Ankara yolu Ankara istikameti Ortaköy mevkisinde yaşandı. Genç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başlayan savrulma, kısa sürede ölümle sonuçlanan ağır bir kazaya dönüştü.
Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin çarptığı tır sürücüsü yaşamını yitirdi.
Samsun Ankara yolu Ankara istikameti Ortaköy mevkisinde E.D. (18) idaresindeki 06 FOA 643 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Daha sonra yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna savrulan otomobil, park halindeki 07 ZZ 401 plakalı tırdan inen sürücü O.D.B'ye (41) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü E.D. gözaltına alındı.