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Aktüel Ankara'da sağanak yağış! Evleri su bastı
Aktüel

Ankara'da sağanak yağış! Evleri su bastı

Yeniakit Publisher
2023-05-22 23:45:00 -

Ankara'nın Elmadağ, Bala ve Mamak ilçelerinde etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerini su bastı, araç sürücüleri yollarda mahsur kaldı.

Ankara'nın Elmadağ, Bala ve Mamak ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu.

Özellikle Elmadağ, Bala ve Mamak ilçelerinde etkili olan yağış cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Bazı iş yeri ve evleri de su bastı.

Ankara-Samsun karayolu selden etkilendi.

Trafik durma noktasına geldi.
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