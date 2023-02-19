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Aktüel Ankara’da otomobil devrildi! Yaralılar var
Aktüel

Ankara’da otomobil devrildi! Yaralılar var

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 22:09:00 -
Ankara’da otomobil devrildi! Yaralılar var

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet A. yönetimindeki 06 CGC 402 plakalı otomobil, Kahramankazan-Ankara kara yolunun 20. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Sevgi D. ve İsmet S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ankara’daki hastanelere kaldırıldı.

Otomobildekilerin, bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.

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