Ankara’da Kurban Bayramı teyakkuzu

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Ankara Valiliği, resmi sosyal medya hesabından Kurban Bayramı süresince alınan güvenlik tedbirleri ve kapatılacak yollara ilişkin duyuruda bulundu.

Yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince huzur ve güven ortamı içinde olmaları amacıyla halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı önleyici güvenlik tedbirleri alınmıştır. Trafik yoğunluğunun artacağı değerlendirilen Kurban Bayramı tatili süresince yol yapım çalışmaları devam etmekte olan çalışma alanlarında sürücülerin işaret ve levhalara dikkat etmesi gerekmektedir. “Beypazarı yolu Çayırhan Mahallesi D-140-03/46 kara yolu kontrolsüz kavşağı, İstanbul yolu Veterinerlik, Selpa Sanayi Sitesi, Nurol, İmrendi ve Karayolları Şube Müdürlüğü kavşak ve geçiş noktaları ile Ciğir köy çıkışı, Kurtboğazı tepe orta refüjü, Dutözü Kavşağı, İğdir köyü dönüşü, Çeştepe-İğdir arası dönüş, Tır Parkı kavşağı, Uğurlu köyü kavşağı, Konya yolu TŞOF Kavşağı, Samsun yolu Çalışkanlar Kavşağı, Ortaköy Kavşağı, Gökçeyurt Kavşağı, Maliye Noktası ve Roketsan Kavşağının; 13.07.2021 günü saat 14.00’ten 27.07.2021 günü saat 12.00’ye kadar bariyer ile geçişleri kapatılacak olup bu noktalarda trafik akımı transit olarak verileceğinden yol kullanıcılarının daha dikkatli olarak seyretmeleri gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Drone ile havadan trafik denetimi

24 esasına göre yol kontrol ve arama faaliyetleri icra edileceği belirtilen açıklamada, “Ankara-Konya, Konya-Ankara, Ankara-Samsun, Eskişehir- Ankara yollarında, İstanbul-Ankara otoyolu girişinde 24 saat esasına göre yol kontrol ve arama faaliyeti icra edilecektir. Kurban Bayramı süresince alkol, emniyet kemeri, hız, motosiklet, traktör, agresif sürücü denetimleri; helikopterle havadan denetim ve trafik yoğunluğunun olduğu bağlantı ve yol güzergâhlarında drone ile havadan trafik denetimi icra edilecek ve vatandaşlarımıza Kısa Mesaj Bildirim Sistemi üzerinden muhtelif zamanlarda bilgilendirme/bilinçlendirme çalışması yapılacaktır. Ayrıca, 14-27 Temmuz 2021 tarihleri arasında Ankara ili üzerinden Samsun yolunu kullanarak Kayseri istikametine gidecek araç sürücülerinin alternatif yol olarak Ankara-Gölbaşı-Bala-Kaman-Kırşehir-Kayseri güzergâhlarını kullanmaları tavsiye edilmektedir. Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirlerin uygulanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yaklaşık 15.000 personel, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ise 3.103 personel ile kendi sorumluluk bölgelerinde görev alacaktır” denildi.