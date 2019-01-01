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Ankara'da korkutan patlama!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan üç katlı binada, doğal gaz patlaması meydana geldi. Olayda mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

01 Ocak 2019 Salı 16:54
Ankara'da korkutan patlama!

Ankara’da 3 katlı bir binanın üst katında doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Binanın 3’üncü katında mahsur kalan 2 apartman sakini, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi 913’üncü Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın üst katında, öğle saatlerinde doğal gaz sıkışması nedeniyle küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın, 2 dairenin bulunduğu 3’üncü kattaki Iraklı Zahid Marcan’ın kiracı olarak yaşadığı eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 kişi mahsur kaldı

Bu sırada evde bulunan 6’sı çocuk 9 kişi, bina sakinleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Aynı kattaki diğer dairede oturan 2 kişi ise yoğun duman nedeniyle evde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahsur kalan 2 daire sakinini de pencereye uzattığı merdivenle kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

'Evin yanıyor hemen gel' dediler

Yangın nedeniyle evi hasar gören Zahid Marcan, "Beni aradılar. 'Evin yanıyor hemen gel' dediler. Geldiğimde çocukları kurtarmışlardı. Doğal gaz patlamış. İtfaiye geldi, söndürdü. Allah razı olsun" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 16:54
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