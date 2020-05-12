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Aktüel

Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:02:39 -
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

ANKARA (AA) - Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 4-10 Mayıs'da düzenledikleri operasyonlarda, 74 bin 825 makaron/puro, 1309 zayıflama hapı ve cinsel içerikli ürün, 900 elektronik eşya ile yedek parçası, 481 kaçak/sahte alkollü içki, 230 sökülmüş TAPDK bandrolü, 132 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.

Operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.

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