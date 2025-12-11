  • İSTANBUL
Yerel Ankara’da hurdalık alanda çıkan yangın apartmana sıçradı; 8 kişi dumandan etkilendi
Yerel

Ankara’da hurdalık alanda çıkan yangın apartmana sıçradı; 8 kişi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara’da hurdalık alanda çıkan yangın apartmana sıçradı; 8 kişi dumandan etkilendi

Altındağ’da hurdalık alanda çıkan yangın kısa sürede apartmana yayıldı; 8 kişi dumandan etkilendi, 2 daire zarar gördü.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, yakındaki apartmana sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dairede zarar meydana gelirken, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, gece geç saatlerde Örnek Mahallesi Sağ Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın önünde bulunan hurdalık alanda çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede yakında bulunan apartmana sıçradı. Alev ve dumanların kapladığı apartmandan oturan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi.

Tahliye edilen vatandaşlardan 8 kişinin yoğun dumandan etkilendiği belirlendi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından dumandan etkilenenler hastaneye götürüldü. Yangın ise itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında 2 dairede hasar meydana geldiği belirlendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

