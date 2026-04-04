Alper Kaya
Ankara'da feci şekilde can vermişlerdi: Kimlikleri belli oldu!

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde özel halk minibüsünün köprü direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden 4’ünün kimlikleri belli oldu.

Kaza, Kahramankazan ilçesi Saray mevkiinde meydana geldi. Kızılcahamam istikametine seyreden 06 HO 1460 plakalı özel halk minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle takla atan otobüs, köprü ayağına çarparak durabildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 5 kişiden 4’ünün minibüs şoförü Efe Erdem (31) ile yolculardan Mehmet Sucu ve kızı Safiye Simge Sucu ile Hamiyet Bilge Uslu olduğu tespit edildi. Hayatını kaybeden diğer kadın yolcunun kimliğini belirlemek için çalışmalar sürüyor. Otobüsün şoförü Efe Erdem’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili 3 cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 bilirkişi de incelemelerini sürdürüyor. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Türk Telekom CEO’su Şahin: 5G ile milli teknoloji ekosistemimiz güç kazanacak
Türk Telekom CEO’su Şahin: 5G ile milli teknoloji ekosistemimiz güç kazanacak

Teknoloji

Türk Telekom CEO’su Şahin: 5G ile milli teknoloji ekosistemimiz güç kazanacak

Ankara'da feci kaza! 5 ölü ve çok sayıda yaralı var
Ankara'da feci kaza! 5 ölü ve çok sayıda yaralı var

Gündem

Ankara'da feci kaza! 5 ölü ve çok sayıda yaralı var

Her telefona güvenmeyin! Kaza sonrası bir de dolandırıcıların tuzağına düşmeyin
Her telefona güvenmeyin! Kaza sonrası bir de dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

Otomotiv

Her telefona güvenmeyin! Kaza sonrası bir de dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

