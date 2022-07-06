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Ekonomi Ankara'da ekmek fiyatı 4 liraya yükseldi
Ekonomi

Ankara'da ekmek fiyatı 4 liraya yükseldi

Ankara'da fırıncılar ekmeğe zam kararı alırken, 200 gram ekmek 3 liradan 4 liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 08:35:00 -
Ankara'da ekmek fiyatı 4 liraya yükseldi

Ankara'da fırıncılar, artan maliyetler gerekçe göstererek ekmeğe zam kararı aldı.

200 gram ekmek 4 lira

200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya çıktı.

Ata ekmeği 8 lira olurken, kepek Ekmek ise 6,50 liraya yükseldi.

Bugünden itibaren geçerli

Başkentte ekmeğe yapılan zamların bugünden geçerli olacağı öğrenildi.

Ankara Fırıncılar Odası'nın yayınladığı yeni fiyat listesi:

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Yorumlar

isimsiz

enflasyon farkı diye ücretlere yapılan zam,gıda ve diğer ürünlere yapılan zamlarla geri alınıyor.enflasyonu durmadıktan sonra maaşlara yapılan zammın hiç bir anlamı yoktur

Zam

Bir anda %33 zam
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