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Ankara'da e-spor etkinliği yapıldı

- ODTÜ Elektronik Sporlar Topluluğu'nun bu yıl ilk kez düzenlediği turnuvada, Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi birinci oldu

11 Mart 2019 Pazartesi 16:50
Ankara'da e-spor etkinliği yapıldı


ANKARA (AA) - METU GEEX E-Spor Turnuvası'nda Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi farklı kategorilerde şampiyon oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektronik Spor Topluluğu'nun bu yıl ilk kez düzenlediği etkinlik, ODTÜ Spor Merkezi'nde yapıldı. Turnuvada farklı üniversitelerden bin 500'ü aşkın e-spor tutkunu bir araya geldi.

League of Legends (LoL) ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) şampiyonları belli oldu. LoL oyunu finalinde ODTÜ'yü 2-1 yenen Gazi Üniversitesi takımı şampiyonluğa ulaştı.

ODTÜ'yü 2-0 ile geçen Ankara Üniversitesi de CS:Go oyununda şampiyonluğu elde etti.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını, Türkiye E-Spor Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Yunus Argan verdi.


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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:50
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