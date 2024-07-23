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Yaşam Ankara’da çöp toplama merkezinde çıkan yangına havadan müdahale ediliyor
Yaşam

Ankara’da çöp toplama merkezinde çıkan yangına havadan müdahale ediliyor

Yeniakit Publisher
2024-07-23 01:09:00 -
Ankara’da çöp toplama merkezinde çıkan yangına havadan müdahale ediliyor

Ankara’nın Akyurt ilçesinde bulunan çöp toplama alanında yangın çıktı.

Ankara’nın Akyurt ilçesinde saat 18.00 sıralarında çöp toplama alanında çıkan yangın devam ediyor. Bölgede bulunan rüzgar ve yanan malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangının başlamasının ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi ve belediye personelinin yanı sıra söndürme helikopterleri ile havadan müdahale ediliyor. Bölgede çok sayıda itfaiye aracı Büyükşehir ve Akyurt belediyesine ait iş makineleri ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 adet Sikorsky helikopter yangın söndürme faaliyetinde görev yapıyor.

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