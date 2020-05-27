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Aktüel

Ankara'da çocuklar bir kez daha sokağa çıktı

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle güzel havanın tadını çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:45:37 -
Ankara'da çocuklar bir kez daha sokağa çıktı

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlikle bir kez daha sokağa çıktı.

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 14 yaş altındaki çocuklar, soluğu parklarda aldı.

Arkadaşları ve aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, güneşli havanın tadını çıkarırken maske takıp, sosyal mesafe kuralına uygun davranmaya çalıştı.

Öte yandan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ve çocuklara verilen izinle aynı güne denk gelmesi, başkentte bazı bölgelerde hareketliliği artırdı.

Çocuklara verilen 4 saatlik izin nedeniyle "Gel-al" tarzında hizmet veren lokanta ve dondurma satışının yapıldığı iş yerlerinin önünde de zaman zaman sıra oluştu. Bazı bölgelerde artan araç yoğunluğu, trafiğin tıkanmasına yol açtı.

Hem kavşaklarda hem de parklarda görev yapan polis ekipleri, vatandaşları anonslarla sık sık "sosyal mesafe kuralına uyulması" konusunda uyardı.

Kentin simgelerinden Kuğulu Park'ta da çocuklar için müzikli etkinlik programı düzenlendi.

Kitap dağıtımının da yapıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, evde sıkılan çocukları izinli oldukları saatlere denk getirdikleri programlarla eğlendirmeye çalıştıklarını söyledi.









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