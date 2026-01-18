  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul Valiliğinden uyarısı: Pazar sabah saatlerinden itibaren... Buzulların altındaki saatli bomba! Grönland’da soğuk savaşın zehirli mirası gün yüzüne çıkıyor “Beyaz taşları ayıklamadığımız sürece…’ Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor ‘Yiğitseniz Yalanlayın!’ İBB’nin 'afiş' karın ağrısı deşifre oldu “86 milyon vatandaşa meydan okunuyor” diyen Erdoğan: Yeni tehditlerle karşı karşıyayız İlk elektrikli zırhlı personel taşıyıcı TSK'da Hem şaşırdı hem de yazamadı! Milli Gazete’den ‘borç takan CHP’ sansürü Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar Başkan Erdoğan, Bakan Fidan ve Güler’in adını kullandılar! Kürt kardeşlerimiz üzerinden kalleş operasyon Maval okuyacağına şaibeli yatay geçişi anlat! Mahkemeyi kandıramayan Ekrem çocukları kandırıyor
Gündem Ankara’da çek şebekesine darbe: 20 milyonluk vurgun yapan 12 kişi tutuklandı
Gündem

Ankara’da çek şebekesine darbe: 20 milyonluk vurgun yapan 12 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Ankara’da çek şebekesine darbe: 20 milyonluk vurgun yapan 12 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, fason şirketler üzerinden piyasaya karşılıksız çek sürerek vatandaşları dolandıran çete çökertildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si demir parmaklıklar ardına gönderildi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla ortaya çıkarılan yöntemde, dolandırıcıların üçüncü şahıslar adına paravan şirketler kurduğu belirlendi. Şüphelilerin, bu şirketlerin banka hesaplarına yüksek miktarda para giriş-çıkışı yaparak Findex ve kredi puanlarını yapay şekilde yükselttikleri tespit edildi. Şirketlerin ödeme gücü olduğunu sanan mağdurlar, yüksek kredi notuna aldanarak alışveriş karşılığında çekleri kabul etti.

20 milyon liralık karşılıksız çek

Çetenin bu yöntemle toplam 12 ayrı şirket üzerinden piyasaya karşılıksız çek sürdüğü ve 9 vatandaşı yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı anlaşıldı. Sattıkları ürünlerin bedelini tahsil etmek için bankaya giden mağdurlar, ellerindeki çeklerin karşılıksız çıkmasıyla dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurdu.

12 dolandırıcı tutuklandı

Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Şüpheli araçtan sahte altın ve 1 milyon dolar çıktı! Dolandırıcılara büyük darbe
Şüpheli araçtan sahte altın ve 1 milyon dolar çıktı! Dolandırıcılara büyük darbe

Yaşam

Şüpheli araçtan sahte altın ve 1 milyon dolar çıktı! Dolandırıcılara büyük darbe

Vurgun yapan dolandırıcıdan pes dedirten taktik! Kadıköy'de yaşlı kadını bankacı yalanıyla çarptı!
Vurgun yapan dolandırıcıdan pes dedirten taktik! Kadıköy'de yaşlı kadını bankacı yalanıyla çarptı!

Yerel

Vurgun yapan dolandırıcıdan pes dedirten taktik! Kadıköy'de yaşlı kadını bankacı yalanıyla çarptı!

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık çığ gibi büyüyor 100 milyon lira ve 16 gözaltı
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık çığ gibi büyüyor 100 milyon lira ve 16 gözaltı

Yerel

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık çığ gibi büyüyor 100 milyon lira ve 16 gözaltı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23