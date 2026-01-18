Ankara’da çek şebekesine darbe: 20 milyonluk vurgun yapan 12 kişi tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, fason şirketler üzerinden piyasaya karşılıksız çek sürerek vatandaşları dolandıran çete çökertildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si demir parmaklıklar ardına gönderildi.
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla ortaya çıkarılan yöntemde, dolandırıcıların üçüncü şahıslar adına paravan şirketler kurduğu belirlendi. Şüphelilerin, bu şirketlerin banka hesaplarına yüksek miktarda para giriş-çıkışı yaparak Findex ve kredi puanlarını yapay şekilde yükselttikleri tespit edildi. Şirketlerin ödeme gücü olduğunu sanan mağdurlar, yüksek kredi notuna aldanarak alışveriş karşılığında çekleri kabul etti.
20 milyon liralık karşılıksız çek
Çetenin bu yöntemle toplam 12 ayrı şirket üzerinden piyasaya karşılıksız çek sürdüğü ve 9 vatandaşı yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı anlaşıldı. Sattıkları ürünlerin bedelini tahsil etmek için bankaya giden mağdurlar, ellerindeki çeklerin karşılıksız çıkmasıyla dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurdu.
12 dolandırıcı tutuklandı
Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
