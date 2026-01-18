Talep her gün artıyor: En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu!
Türkiye'de otomatik vitesli araçların kullanımı her geçen gün artıyor.
2026 yılıyla birlikte yeni otomobil fiyatları netleşti ve ithal modellerin çoğu henüz gelmemiş olsa da en uygun otomatik vitesli seçenekler ortaya çıkmış durumda.
EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ ARABALAR HANGİLERİ? Manuel vitesli araçlara olan talep ise ciddi oranda düşüyor. Hem binek hem hafif ticari segmentte otomatik vitesin hakimiyeti artarken, yakın gelecekte bazı markaların yalnızca ağır vasıtalarda manuel vites kullanacağı öngörülüyor.
İŞTE EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ ARABALAR! Sıralama: Fiyatı yüksekten en düşüğe doğrudur.
SUBARU YENİ CROSSTREK E-BOXER | 3 MİLYON 553 BİN TL
AUDİ A3 SPORTBACK TFSI 110 KW ADVANCED S TRONİC | 3 MİLYON 261 BİN TL
MERCEDES A200 | 3 MİLYON 159 BİN TL
LEXUS LBX | 2 MİLYON 995
ALFA ROMEO JUNİOR ELETTRİCA SPECİALE | 2 MİLYON 403 bin TL
CHERY TİGGO 7 PRESTİGE 4X2 | 2 MİLYON 380 BİN TL
CUPRA BORN | 2 MİLYON 189
SUZUKİ VİTARA | 1 MİLYON 999 BİN TL
NİSSAN JUKE TEKNA | 1 MİLYON 985 BİN TL
PEUGEOT E-208 GT | 1 MİLYON 960 BİN TL
HONDA JAZZ CROSSTAR | 1 MİLYON 880 BİN TL
TOGG T10X V1 RWD STANDART MENZİL | 1 MİLYON 870 BİN TL
SSANGYONG TİVOLİ | 1 MİLYON 790 BİN TL
FORD PUMA TİTANİUM | 1 MİLYON 787 BİN TL
OPEL CORSA | 1 MİLYON 749 BİN TL
SKODA FABİA PREMİUM | 1 MİLYON 733 BİN TL
TOYOTA COROLLA 1.5 VİSİON PLUS MULTİDRİVE S | 1 MİLYON 650 BİN TL
RENAULT CLİO EVOLUTİON 1.0 TCE X-TRONİC 90 HP | 1 MİLYON 625 BİN TL/ derleyen: haber7
