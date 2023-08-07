  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ankara'da Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde kritik panel
Gündem

Ankara'da Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde kritik panel

Yeniakit Publisher
2023-08-07 22:00:00 -
Ankara'da Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde kritik panel

Ankara’da gerçekleştirilen Büyükelçiler Konferansı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde “Türkiye Yüzyılı’nda Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Enerji Paneli” düzenlendi.

14’üncü Büyükelçiler Konferansı’nın bugünkü resmi açılışının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımı ile “Türkiye Yüzyılı’nda Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Enerji Paneli” düzenlendi. Panelde küresel ekonomik ve mali gidişat, enerji güvenliği, dış ticari ilişkiler, küresel ticaretin durumu, milli teknoloji hamlesi ve tedarik zincirlerinin durumu gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca panelde dünyanın en büyük beş diplomatik ağından birine sahip olan Dışişleri Bakanlığı teşkilatı ile ilgili bakanlıkların bu alanlardaki eşgüdümü nasıl artırılabileceği de istişare edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23